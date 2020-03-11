Проник до сільського магазину аби викрасти пиво та соняшникове насіння – такий протиправний вчинок скоїв 17–річний мешканець Кременецького району.

Про крадіжку поліцейським повідомив власник магазину магазину. Вранці він виявив пошкодженими металопластиокві двері і відчинену касу. Звідти злодій викрав двісті гривень, а з полиць зникли ще десяток пляшок пива і декілька пачок соняшникового насіння.

Злодійкуватого нічного гостя поліцейські розшукали. Ним виявився студент одного з місцевих навчальних закладів. Хлопчина вже потрапляв в поле зору правоохоронців. Задля розваги він вирішив забратися в крамницю, впевнений у своїй безкарності. Однак відповісти перед Законом все ж доведеться.

Власник ще підраховує збитки, а кременецькі поліцейські відкрили кримінальне провадження згідно частини 3 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.