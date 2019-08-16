Тривожне повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до працівників поліції увечері, 15 серпня.

Жителька села Іванчани заявила про зникнення доньки 2002 року народження. Дівчина пішла з дому і перестала виходити на зв’язок.

Працівники ювенальної превенції розпочали пошук дівчини. Вже вранці 16 серпня, юну втікачку знайшли на автовокзалі в обласному центрі. Дівчина вирішила подорожувати областю. Об’єктом злочинних посягань юнка не стала, її після виховної бесіди поліцейські повернули стривоженим батькам.

Правоохоронці наголошують: про зникнення неповнолітньої дитини слід негайно повідомляти в поліцію. Майже 90% з них працівники поліції знаходять протягом першої доби і це знижує ризик скоєння злочинів щодо дитини.