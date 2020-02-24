Впродовж однієї доби поліцейські Тернопільщини задокументували три факти крадіжок з транспортних заходів, дві з них трапилися в обласному центрі. Зловмисники своїми протиправними діями завдали краянам матеріальних збитків на суму 180 000 гривень.

Один з потерпілих житель Борщівського району повідомив, що став жертвою зловмисників, допоки знаходився вдома. Невідомі зайшли на територію господарства, де краянин припаркував авто. Вони пошкодили вікно й викрали з салону іномарки сумку з готівкою. Як наслідок житель краю позбувся 5300 американських доларів, 4500 польських злотих, 70 євро, 2500 гривень та особистих документів. Завдані збитки заявник оцінив в 160 000 гривень.

Ще дві події трапилися в обласному центрі. З «Volkswagen Touran» зловмисники викрали 18 000 гривень, а зі «Skoda Rapid» крадії винесли 2000 гривень. Крадії потрапили до середини сканувавши сигнал центрального замка.

Відомості про події поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.