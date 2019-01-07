16-річна мешканка Тернопільщини стала мамою

07/01/2019 Розмір тексту:

У пологовому відділенні Теребовлянської центральної районної лікарні у Новому 2019 році першою на світ з’явилася дівчинка.

Лікарі розповідають, що юна 16-річна мама, жителька села Плебанівка, народила 1 січня близько 10 години ранку донечку вагою 4 кг 150 гр. Дівчинка носитиме ім’я Мілана.

Зі слів медиків, це гарний знак, адже коли у Новому році на світ першою народжується дівчинка, то він буде мирним, пише Терноград.