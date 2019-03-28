До тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від власника однієї з крамниць торгово-розважального центру. Підприємець заявив про крадіжку жіночого одягу.

Причетною до протиправного виявилася 16-річна тернополянка, повідомляють у поліції. Дівчина захотіла без готівки одягтися у обновки, тож подалася в магазин. У примірочній вона одягла на себе светр, зверху накинула куртку і спокійно покинула торговий заклад. Встановити особу злодійки допомогли камери відеоспостереження, вмонтовані в магазинах, тож невдовзі до помешкання батьків зловмисниці прийшли працівники поліції. У скоєному лиходійка зізналася. До слова, це вже не перша крадіжка дівчини. Юнка вже виносила з магазину товар, однак на дрібну суму.

За фактом злодіяння відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.



