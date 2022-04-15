Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує уродженці Запорізької області, вчинила злочин в селі Петриків. Дівчину судитимуть за законами військового часу.

До поліцейських надійшло звернення від працівниці торгового закладу. Вона повідомила, що незнайомка непомітно пронесла повз каси товар, чим завдала матеріальні збитки.

Факт скоєння протиправного задокументувала камера відеоспостереження. За допомогою яких поліцейським вдалося вийти на слід зловмисниці.

Нею виявила 16-річна дівчина, яка тимчасово проживає на території Тернопільської області. У протиправному вона зізналася.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.