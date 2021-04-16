На Тернопільщині до 15 років позбавлення заочно засуджено терориста «ЛНР» із Луганщини.

За підтримання публічного обвинувачення Тернопільської обласної прокуратури за участь в діяльності терористичної організації засуджено жителя Луганщини (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вироком суду особу визнано винною у вчиненні інкримінованого злочину й призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під час спеціального досудового розслідування встановлено, що у 2015 році обвинувачений добровільно вступив до «15-го батальйону територіальної оборони народної міліції луганської народної республіки», де його було призначено на посаду спочатку командира взводу, а пізніше – заступника командира батальйону з озброєння.

Перебуваючи у вказаному військовому формуванні, луганчанин упродовж 2015 – 2017 років брав участь у злочинній діяльності терористичної організації «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області. Обвинувачений організовував перевірки технічного стану озброєння і військової техніки, а також її видачі бійцям зазначеного батальйону для ведення бойових дій проти військовослужбовців ЗС України та працівників правоохоронних органів на лінії розмежування в районі населених пунктів Калинове, Молодіжне, Михайлівка та Золоте Попаснянського району Луганській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.