Днями, патрулюючи вулицею Лесі Українки, патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який рухався без увімкнених фар ближнього світла у темну пору доби і одразу ж зупинили його.

Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що водій неповнолітній — йому лише п’ятнадцять. Відповідно й права керування транспортним засобом хлопець не мав.

Як пояснив підліток поліцейським — він взяв автівку без дозволу батьків, щоб покататися.

Оскільки з мамою чи батьком хлопця інспекторам зв’язатися не вдалося, патрульні евакуювали транспортний засіб на арештмайданчик, а усю інформацію передали працівникам ювенальної превенції.