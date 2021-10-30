15 летальних випадків унаслідок COVID-19 зафіксували минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
1 – чоловік 49 р., Кременецький район;
2 – чоловік 64 р., Тернопільськийрайон;
3 – жінка 72 р., Кременецькийрайон;
4 – чоловік 68 р., м. Тернопіль;
5 – жінка 81 р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 73 р., Чортківський район;
7 – чоловік 81 р., м. Тернопіль;
8 – жінка 74 р., м. Теребовля;
9 – жінка 80 р., м. Кременець;
10 – чоловік 63 р., м. Тернопіль;
11 – жінка 88 р., Чортківський район;
12 – жінка 62 р., Тернопільський район;
13 – жінка 65 р., Чортківський район;
14 – чоловік 72 р., Тернопільський район;
15 – чоловік 67 р., м. Тернопіль.
Загалом за добу зафіксували 609 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 308 людей.
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