Чотирнадцятирічна Олександра Меркушина виграла другу золоту медаль у спринті дорослого чемпіонату України з біатлону на спортивній базі “Тисовець”.
Про це повідомляє Федерація біатлону України, інформує UATV.
Біатлоністка пройшла дистанцію за 23 хвилини і 51,3 секунди.
Другою, з двома промахами, стала Юлія Городна, яка програла чемпіонці України 12 секунд. А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялась Яна Бондар.
Як відомо, 26 грудня Олександра також перемогла у спринті і стала рекордсменкою України. Вона випередила Любов Кіпяченкову, яка фінішувала другою, на 58,8 секунди.
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