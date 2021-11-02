14-річна дівчинка поцупила у родича 25 тисяч гривень і програла їх в інтернеті

Понад 25 000 гривень викрала 14-річна жителька Борщівського району з помешкання свого родича. За даним фактом працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження.

На лінію «102» надійшло звернення від місцевого мешканця. Він повідомив, що невідома особа проникла в його будинок та викрала всі заощадження.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне скоїла племінниця заявника 2007 року народження. Підозрювана знала, що в будинку родича є гроші, адже дядько нещодавно повернувся із-за кордону. Вона скориставшись відсутнісю господаря, пошкодила вікно та проникла до хати. Зі сховку учениця винесла 19 000 гривень та 1000 польських злотих. Всю викрадену готівку дівчина швидко витратила на онлайн-ігри.

За скоєний злочин їй доведеться відповісти перед законом за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.