26 жовтня до працівників Теребовлянського відділу поліції звернувся мешканець села Вишнівчик. Чоловік повідомив про зникнення його 14-річної доньки.

Дівчинка проживає лише з батьком, з яким часто конфліктує, розповіли у поліції. Увечері, 25 жовтня, після сварки з родичем вона пішла з дому і не повернулася. На телефонні дзвінки дівчинка не відповідала.

Працівники теребовлянської поліції оперативно організували пошуки неповнолітньої і вже за декілька годин її знайшли. Як з’ясувалося, школярка ночувала у подруги і відімкнула телефон. Додому вона повертатися не хотіла.

З дівчинкою поліцейські провели профілактичну бесіду, а на батька складено адміністративний протокол згідно статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками, або особами що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).