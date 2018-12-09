132 км/год: на Тернопільщині патрульні з радаром зафіксували антирекорд

09/12/2018 Розмір тексту:

З початку тижня на дорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава Руська» патрульні за допомогою пристрою TruCam визначають швидкість руху автомобілів. За цей період часу поліцейські оформили 51 адміністративний протокол. Антирекорд серед порушників встановив водій, який їхав зі швидкістю 132 кілометри за годину, замість дозволених 50-ти км/год.

Про контроль швидкості водіїв на дорозі «Тернопіль – Львів – Рава Руська» попереджає спеціальний знак. Проте не всі водії дотримуються безпечної швидкості навіть в таких умовах, – пояснюють у Патрульній поліції області.

«У селі Озерна Зборівського району Тернопільської області було зафіксовано антирекорд: водій Volkswagen рухався зі швидкістю – 132 км/год, замість дозволених 50 км/год у населеному пункті. На керманича поліцейські винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину). Загалом від 3-го грудня було складено 51 адміністративний протокол за перевищення швидкості», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Нагадаємо: відповідно до статті 122 КУпАП, за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 255 гривень, перевищення швидкості більш як на 50 км/год карається штрафом у розмірі 510 гривень.

До слова, на розгляді у Верховній раді законопроект про збільшення штрафів за перевищення швидкості. У Патрульній поліції Тернопільщини переконані: теперішні штрафи недостатні, щоб змусити водіїв не порушувати.

Софія Романська