Дженніфер Лопес і Селена Гомес – лише деякі з зірок, які випустили власні бренди косметики. Ми зібрали список з 13 знаменитостей, які успішно пробились у косметичну індустрію.

Що пропонують зірки

Американська співачка Хелсі самостійно робить собі макіяж для червоних доріжок та концертів. У січні цього року вона підтвердила, що в її планах на 2021 рік – випустити власну торгову марку косметики About-Face. Вона вірить, що макіяж потрібен для того, щоб виглядати круто та впевнено, а не ідеально, тому її колекція буде веганською та не тестуватиметься на тваринах.

У серпні минулого року Дженіфер Лопес повідомила, що розпочинає власну лінію косметики та догляду за шкірою JLo Beauty. Патент на свій бренд вона подала ще у серпні 2019 року. Згідно з інформацією патенту, лінійка Джей Ло міститиме зволожувальні та засоби для очищення, лосьйони, гелі, сироватки та маски для обличчя та тіла.

Лорен Конрад, американська телеведуча, до свого списку досягнень вирішила додати ще й власний бренд макіяжу Lauren Conrad Beauty, про що розповіла ще у серпні 2020. Вона планує випускати екологічно-чисту косметику, яка є етичною, веганською та не тестується на тваринах. Перші засоби можна придбати вже зараз: хайлайтер, рідку підводку, помаду, тінт для губ та щік, а також блиск для губ.

Бренд Селени Гомез Rare Beauty потрапив на полиці у вересні минулого року. Бьюті-редактори залишають хороші відгуки про косметику співачки та називають її однією з найкращих продуктів знаменитостей. Окрім засобів високої якості, бренд Rare Beauty обіцяє виділити 100 мільйонів доларів протягом наступних 10 років, щоб допомогти «збільшити доступ до послуг з охорони психічного здоров’я для недостатньо забезпечених громад».

Частиною імперії Goop, яку заснувала Гвінет Пелтроу є бренд краси Goop Beauty. Все почалось у 2008 році. Понад десятиліття актрисі знадобилось, щоб маленька компанія виросла до онлайн-магазину, подкасту, реаліті-шоу Netflix, друкованого журналу та косметичного бренду. Останній пропонує креми для обличчя та очей, сироватки, пілінги, масажери для обличчя тощо.

Victoria Beckham Beauty – ще один бізнес колишньої співачки Spice Girls. Вікторія Бекхем додала його до свого портфелю у 2019 році. Назвати цей бренд доступним важко, однак лінійка містить і декілька недорогих товарів. Наприклад, підводка для очей та палітра тіней.

Частина того, що зробило Ріанну найбагатшою жінкою-музикантом у світі – це Fenty Beauty. Косметика отримала захоплені відгуки за свої інклюзивні лінії тональних кремів і консилерів, які містять 40 і 50 відтінків відповідно. У 2017 році журнал Time назвав бренд співачки «винаходом року». Придбати засоби цього та інших брендів знаменитостей в Україні можна в інтернет-магазині MAKEUP за цим посиланням makeup.com.ua.

Міллі Боббі Браун випустила косметику Florence by Mills, яка названа на честь її прабабусі. Актриса оголосила про це в серпні 2019 року на своїй Instagram сторінці: вона тримала це в таємниці протягом двох років. Лінійка містить десятки продуктів, такі як маски, міст для обличчя, гель для брів, консилер та засіб для вмивання обличчя.

Леді Гага оголосила про свій бренд краси Haus Laboratories, який буде доступний виключно на Amazon. Зірка підтвердила новину в 2019 році.

Iman створила інклюзивну лінію макіяжу спеціально для темношкірих людей Iman Cosmetics. Інклюзивність – все ще проблема в індустрії краси, оскільки більшість брендів пропонують засоби для світлої шкіри. На відміну від Ріани, вона заснувала Iman Cosmetics ще в 1994 році. Бренд пропонує 16 основних відтінків, що дає набагато більше простору для дівчат з різними відтінками шкіри.

Кайлі Дженнер досягла неймовірного успіху з Kylie Cosmetics – бренду, який зробив дівчину наймолодшою мільярдеркою у світі. Особливою популярністю користуються матові помади для губ, але окрім них торгова марка пропонує тіні для повік, хайлайтер, підводку для очей тощо.

Її сестра Кім Кардашьян Вест також внесла свій вклад у розвиток індустрії краси з KKW Beauty. Цей бренд лише один із напрямків діяльності знаменитості. У неї також є лінія ароматів, білизна Skims та її власний додаток. KKW Beauty та Kylie Cosmetics пропонують схожі засоби, тому сестри часто випускають лімітовані продукти KKW x Kylie. Частиною компанії Honest Джессіки Альби є лінія косметики Honest Beauty. Компанія заснована в 2011 році, щоб запропонувати батькам натуральні засоби для догляду за малюками. Зараз бренд Альби розширився, тому містить косметику та засоби для догляду для дорослих. Деякі з засобів бренду використовує візажист Меган Маркл.