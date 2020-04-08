13 тисяч одиноких жителів Тернопільщини отримають продуктові набори.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Допомогу доставлять представникам усіх районів протягом квітня.

«На відстані руки» – така назва благодійного проекту, до якого долучаються волонтери, підприємці, представники влади. Пакунки з продуктами вже відправили жителям Монастириського, Підволочиського, Козівського районів. «Продуктові набори відправляємо одиноким громадянам та особам, які потребують догляду. У пакунках найбільш необхідні види продуктів, а це — крупи, олія, сіль, цукор, чай, печиво, макарони. Вже відправили пакунки жителям Монастириського, Заліщицького районів, а також представникам Вишнівецької та Золотниківської громад та с. Козлів. Протягом квітня допомогу отримають мешканці всіх районів. Роздаватимуть продуктові набори соціальні працівники разом з представниками Товариства Червоного Хреста. Вдячні нашим благодійникам, які жертвують продукти для одиноких громадян».

Додамо, на Тернопільщині долучаються до акції «На відстані руки» і волонтери благодійних фондів. Вони збирають продукти за допомогою спеціальних корзин у магазинах і відправляють їх потребуючим людям.

Софія Романська