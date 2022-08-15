13 років в’язниці на двох із конфіскацією майна: на Тернопільщині засудили колишнього прокурора та його родича

Тернопільський міськрайонний суд визнав винними в одержанні неправомірної вигоди колишнього прокурора Кременецької прокуратури Тернопільської області і начальника караулу 5 державної пожежно-рятувальної частини 5 Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 18 липня.

У січні 2018-го в урочищі «Воронуха» Кременецького району, що є об’єктом природно-заповідного фонду, працівники поліції виявили трьох чоловіків із мисливськими рушницями поряд з упольованим зайцем-русаком. Поліція почала розслідування щодо незаконного полювання.

Одним із мисливців був начальник Державного пожежно-рятувального пункту 23 5 державної пожежно-рятувальної частини УДСНС в Тернопільській області. Через кримінальну справу він би втратив посаду. На роботі цей чоловік розповів про ситуацію начальнику караулу, який був родичем одного з місцевих прокурорів. У подальшому колега передав слова прокурора, що за $2500 він із товаришем стануть свідками у справі, а під суд піде тільки третій їх товариш.

Втім, посадовцю ДСНС це начебто не сподобалось і він заявив про вимагання в СБУ. Під контролем правоохоронців він далі спілкувався з колегою, який був родичем прокурора. Напряму вести переговори прокурор не бажав, як і отримувати гроші. СБУ задокументувала передачу грошей родичу. Коли ж останній прибув із грошима в кабінет прокурора, той відмовився їх брати і дав коробку з-під косметики, кажучи зробити передачу через його вітчима, який працював водієм маршрутки. Гроші були вилучені після вручення коробки вітчиму.

У судовому засіданні прокурор і його родич провину заперечували. Так родич прокурора, який працював у ДСНС, стверджував, що розмов про гроші не було і він просто так погодився допомогти й дізнатися про рух справи. Однак заявник сам кинув перед ним гроші та вискочив із машини, а далі з’явилися працівники СБУ. Йому скрутили руки, погрожували, якщо він не піде на співпрацю, то 10 років не бачитиме сім’ї. Начебто під тиском СБУ він поїхав до прокурора, а потім до його родича і передав коробку.

У свою чергу, колишній прокурор озвучив версію, що його родич був винен йому грошей. Він збирався купувати машину і дав 1,5 тисяч євро завдатку, але родич машину не пригнав і гроші не повернув. Тому їх розмови, в тому числі, телефонні начебто спілкувалися цього завдатку.

Експрокурор пішов далі і розповів про своє особисте життя, а саме, що мешкав на орендованій квартирі разом із дівчиною, яка працювала тоді слідчим СВ Кременецького відділу поліції. Крім того, підтримував стосунки ще з іншою дівчиною, яка проживала в місті Почаїв. 12 чи 13 лютого він сказав боржнику, що потрібно придбати золотий виріб, який він має намір подарувати своїй знайомій з Почаєва. Співрозмовник, який відчував вину за неповернення завдатку, запропонував, що купить золотий ланцюжок із знижкою та передасть його в Почаєві через працівників пожежної частини, щоб менше людей знало про цю ситуацію. У подальшому прокурор був незадоволений, що передача зафіксована слідчими діями, оскільки хвилювався, що його дівчина, яка працює у Кременецькому відділі поліції, що поряд з прокуратурою, дізнається про це.

Однак версія захисту, на думку суду, спростовується матеріалами НСРД. Із записаних розмов слідує, що обговорювалося саме уникнення кримінальної відповідальності і питання повернення вилученої зброї.

Саме обвинувачений (родич прокурора), запевнив заявника, що має знайомства у прокуратурі та що він посприяє у позитивному вирішення проблеми. Під час телефонних дзвінків заявнику повідомлялося, що до слідчого у разі передання коштів в майбутнього з’являтися не потрібно.

За таких обставин суд не вбачає провокації злочину в діях правоохоронного органу.

Аргументи сторони захисту з приводу порушення підслідності у даному провадженні суд вважає неспроможними.

Після затримання підозрюваних справу за підслідністю передали Державному бюро розслідувань. Але станом на лютий 2018-го ДБР фактично не розпочало свою діяльність, тому з метою повного, неупередженого та ефективного досудового розслідування, заступником Генерального прокурора розслідування доручено слідчому відділу УСБ України в Тернопільській області.

З огляду на фактичну відсутність слідчих в ДБР, що свідчило про неефективність досудового розслідування, зміну підслідності в даному провадженні суд вважає законною.

Керівник Кременецької прокуратури, допитаний як свідок, повідомив суду, що за певних обставин, чи то через хворобу процесуального прокурора, чи з причини неявки для проведення слідчих дій, ще двом особам (співробітнику ДСНС і його товаришу) підозру оголосили із затримкою. Сьогодні обвинувальний суд щодо трьох мисливців розглядає Лановецький суд Тернопільської області і кінцевого рішення там ще немає.

Колишнього прокурора і його родича суд визнав винними в одержанні хабара й покарав позбавленням волі на 7 і 6 років відповідно, також із конфіскацією всього майна.