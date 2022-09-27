Жінку підозрюють у самовільному заволодінні магазинними коштами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що під час інвентаризації у його торговому закладі виявлено нестачу 120 000 гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до привласнення коштів причетна працівниця магазину – 30-річна тернополянка. Виявилося, щоденну виручку вона не завжди віддавала власникам, частину коштів залишала собі.

Дії тернополянки дізнавачі кваліфікують за статтею 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до арешту на строк до трьох місяців.