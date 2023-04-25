12 студентів з Тернопільщини будуть отримувати стипендії від Президента

Дванадцятьом студентам освітніх закладів Тернопільщини призначили академічні стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України. Ці винагороди отримали відмінники навчання за вагомі досягнення у науковій роботі.

Президентську стипендію, як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, призначили 11 студентам. Трьом із Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Вовк Каріні Андріївні, Сороці Ользі Володимирівні, Тарнавській Вікторії Ігорівні. Трьом із Національного технічного університету імені Івана Пулюя: Могильській Василині Володимирівні, Островському Олександру Тарасовичу, Тимощуку Віталію Дмитровичу. Трьом із Західноукраїнського національного університету: Дейнеці Анні Василівні, Кормилюк Юлії Ігорівні, Табака Ірині Анатоліївні. Окрім них студенткам відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» – Ковбасюк Софії Ігорівні та відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» – Самарик Вікторії Мирославівні.

Академічною стипендією від Кабінету Міністрів України нагороджена студентка Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – Черкашин Інна Іллівна.

Академічні стипендії призначено на II семестр 2022/2023 навчального року. Щомісячна виплата Президента України становить 4,4 тисячі гривень, а КМУ – 4 тисячі гривень.