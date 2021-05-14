12 років, а вже рецидивіст: малолітнього злодія спіймали на черговій крадіжці

12-річний житель селища Залізці незаконно заволодів чужим майном. За раніше скоєнні правопорушення школяр вже перебуває на обліку в поліції.

Хлопець проникав до будинків односельчан та викрадав кошти і цінні речі. Останні дві крадіжки поліцейські задокументували в квітні, три справи щодо незаконного заволодіння майном неповнолітнім вже розглядаються у суді.

12 травня підозрюваний знову скоїв протиправне. Він помітив незачинене авто поблизу будинку місцевого мешканця і викрав з салону портмоне. Грошей юний злодій в ньому не знайшов, однак власник втратив документи на транспорт, страховий поліс та посвідчення водія.

Поліцейські розшукали зловмисника. Він зізнався у протиправному. Крадене у нього вилучили.

За фактом чергової крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. Триває досудове розслідування.