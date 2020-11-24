До Кременецького відділу поліції надійшла заява від жителя райцентру про те, невідома особа шляхом вільного доступу з підсобного приміщення викрала скутер. Двоколісник зник в ніч на 23 листопада.

Поліцейським оперативно вдалося розшукати транспортний засіб та встановити зловмисника, причетного до викрадення. Спокусився на чужий двоколісник 12-річний школяр. З’ясувалося, неповнолітній товаришує з сином заявника, неодноразово бачив, де стоїть скутер, от і виникла спокуса заволодіти чужим майном.

Крадений скутер неповнолітній заховав у закинутому приміщенні, аби ніхто не знайшов. Хлопець зізнався, що дуже кортіло йому покермувати таким транспортним засобом, а в його родини можливості придбати моторолер не було.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 ККУ. Відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків понесуть родичі.