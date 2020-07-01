12 депутатів місцевих рад Тернопільщини притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.

Упродовж червня поточного року, за результатами розгляду судами протоколів, складених працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та погоджених з прокуратурою Тернопільської області, 12 депутатів місцевих рад притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що народні обранці несвоєчасно, без поважних причин, не подали щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні вказаних осіб визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.