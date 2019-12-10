Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують двох незнайомок, які обшахраювали працівницю обмінного пункту, що на вулиці Шептицького.

Повідомлення про злочин надійшло 6 грудня. Як зазначила заявниця, одна з жінок під приводом обміну валюти, заволоділи грошовими коштами. Невідома, методом «заламування грошей», заволоділа готівкою в розмірі 1100 американських доларів. Тернополянка виявила нестачу коштів через певний проміжок часу.

Камери відеоспостереження зафіксувала підозрюваних.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, (098)-550-99-03 або на лінію “102”.