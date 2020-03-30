В Україні розгорівся скандал довкола голови Офісу президента Андрія Єрмака.

На відео, яке з’явилося у мережі, людина, схожа на молодшого брата високопосадовця – Дениса Єрмака – обговорює призначення на державні посади за “винагороду”. В тому числі, йдеться про посаду голови Тернопільської ОДА.

Відео опублікував народний депутат із фракції “Слуга народу” Гео Лерос. Депутат стверджує, що брат Єрмака, начебто, “торгував посадами” у владі.

Одна із розмов безпосередньо стосується Тернопільської області. Особи, які зафіксовані на кадрах, обговорюють питання призначення голови Тернопільської ОДА. Один із фігурантів зазначає, що така посада вартує 2-3 “лями” (вочевидь, мільйони доларів). Але з претендента на керівництво Тернопільщиною вирішили взяти менше, оскільки “Тернопільська область тупо нікому не цікава”, бо дотаційна, “грошей нема”. Як можна здогадуватися з відео, посаду “оцінили” у 220 тисяч (110 плюс 110, ймовірно, доларів).

З оприлюдненого діалогу також можна зрозуміти, що на цю посаду було щонайменше троє претендентів. Один із них “засвітився” на іншому відео. Як ми повідомляють “Схеми”, це екс-регіонал, колишній голова Підволочиської РДА Руслан Комар-Чорний. Його декларація як кандидата на посаду голови Тернопільської ОДА у серпні минулого року з’явилася на сайті НАЗК. Щоправда, президент призначив палкого прихильника 95 Кварталу Ігоря Сопеля, котрого, врешті, було звільнено після скандалу із евакуйованими з Китаю українцями у Микулинцях. Зараз Тернопільську ОДА очолює підприємець з Прикарпаття Володимир Труш.

Нижче – скандальне відео, на якому обговорюють призначення голови Тернопільської ОДА.

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