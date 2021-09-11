Якщо б припустити, що хтось із мешканців Нью-Йорка зранку 11 вересня 2001 р. раптом впав у тривалий летаргічний сон, то, прокинувшись через 20 років, він міг би не впізнати Місто великого яблука. У Манхеттені, на тому місці, де 20 років тому височіли дві вежі-близнюки World Trade Centre, нині здіймається на 541-метрову висоту Freedom Tower – Вежа Свободи.

Увесь світ знає, чому до 11 вересня 2001 р. там були одні будівлі, а тепер стоїть інша. Саме тоді, вересневого ранку тероризм завдав не позбавленого похмурої символіки удару в самісіньке серце оплоту світової демократії – два захоплених екстремістами авіалайнери врізалися в дві будівлі World Trade Centre, забравши життя близько 3 тисяч людей. Мета цієї жахливої акції – залякати, кинути в стан заціпеніння і жаху, показати свою силу – частково була досягнута. Америка і разом з нею увесь світ жахнулися від цього акту фанатичного, самовбивчого виклику людству.

За ним неминуче мала настати розплата – ну, не могла наймогутніша держава світу дозволити екстремістам впиватися тріумфом. І зосередила вона першочергову увагу на одній персоналії – лідерові “Аль-Каїди” Усамі бен Ладені. Його тривалий час вистежували в горах Афганістану й Пакистану; неправдиві повідомлення про його смерть не раз з’являлися в ЗМІ, аж поки 1 травня 2011 його таки справді не ліквідував підрозділ особливої групи швидкого розгортання США. Крім цього, були завдані численні удари по базах терористів у Афганістані. Чи була ця тактика ефективною? Один з американських журналістів описував її таким чином: з американського авіаносця у Індійському океані злітає ланка винищувачів, пролітає декілька тисяч кілометрів і скидає бомби в горах Афганістану – лише для того, щоб знищити декілька верблюдів разом з їхніми погоничами. Нещодавно США залишили Афганістан, махнувши рукою на спроби насадити там демократію… Бен Ладен і ще ряд топ-фігур ісламського тероризму ліквідовані, але він сам періодично і жорстоко нагадує про себе черговими кривавими акціями, яким важко запобігти, бо не знаєш, яке місце обере для свого шабашу запалена, озлоблена і назагал ворожа християнському світові уява. Вежа Свободи в Нью-Йорку наче сигналізує екстремістам, що головної своєї мети вони не досягли. Але хто може гарантувати, що вони не вдадуться до нових спроб?