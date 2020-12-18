Під час санкціонованих обшуків, які відбулися у Львівській і Тернопільській областях, правоохоронці виявили нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та викрили організаторів їх незаконного переміщення територією України до країн Євросоюзу.

До розкриття злочину були залучені оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми поліції Львівщини та їх колеги – співробітники поліції Тернопільщини спільно зі слідчими Старосамбірського відділення поліції, а також співробітниками Департаменту міграційної поліції Національної поліції України та Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби.

17 грудня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Львові та Тернопільській області. В одній із квартир у центрі Львова були виявлені п’ятеро іноземців віком від 22 до 28 років, які перебували на території України незаконно. Встановлено, що четверо з них є громадянами Республіки Ірак, один – громадянин Держави Палестина. Усі вони прибули на територію України нелегально та мали намір потрапити на територію Євросоюзу.

Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки у місті Кременець Тернопільської області, де проживають особи, причетні до організації каналу нелегального переправлення нелегальних мігрантів через Україну – місцеві мешканці (чоловік та дві жінки) віком від 24 до 37 років. Встановлено, що зловмисники, дотримуючись правил конспірації, здійснювали супровід нелегальних мігрантів, винаймали для них тимчасове житло, забезпечували їжею та надавали вказівки щодо перетину кордону, отримуючи за свої «послуги» 10 тисяч євро з кожного іноземця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому слідчими Старосамбірського відділення поліції, за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури, за ч. 2 ст. 332 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України, триває. Правоохоронці встановлюють усіх зловмисників, причетних до нелегального переправлення мігрантів через державний кордон України.

Також вирішується питання про притягнення нелегальних мігрантів до адміністративної відповідальності за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративну відповідальність. Санкція статті передбачає покарання – накладання штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також вирішується питання про їх примусове або добровільне повернення в країну походження.