Призначення рогатинця Володимира Труша намісником Зеленського на Тернопільщині для багатьох стало несподіванкою. Після того, як місцевий фанат 95 кварталу Сопель виявився безсилим забезпечити виконання елементарних вказівок Банкової, розрулювати ситуацію відправили “парашутиста” з Івано-Франківщини.

Голову Рогатинської РДА Труша було важко назвати досвідченим державним менеджером, оскільки останні роки колишній податківець практикувався в ресторанно-готельно-шабашному бізнесі, однак “зірки так склалися”, що він отримав призначення на Тернопіль. Кажуть, що до цього причетний прем’єр Шмигаль, принаймні такі чутки розпускає оточення тернопільського намісника. Хто насправді є дахом Труша залишається таємницею.

Під ковпаком Валова і порошенківців

Про майбутнє призначення Труша першим дізнався екс-заступник Барни, порошенківець з Бережан Олег Валов, для якого прихід став подарунком долі. У Валова на той час почали вилізати старі незакриті “хвости” з роботи на попередній посаді, а ще більше – непередбачувані “наслідки освоєння” дружніми бізнес-структурами державних коштів. Тому порошенківець без зайвих вагань попросився на ключову посаду в адміністрацію намісника Зеленського.

Власне, у перші місяці правління Труша відбувалося під оптичну призму бачення Валова. Новому наміснику запропонували дружбу з нібито контрольованою порошенківцями обласною радою, переконали, що нема потреби міняти начальників управлінь порошенківського і допорошенківського призовів та навіть пропхали у особисті прес-секретарі близьку до Степана Барни особу. Словом, створили видимість “теплої і комфортної ванни”.

А за її лаштунками творилися непомітні на перший погляд процеси. Тендери на ремонт доріг опинилися в руках теоретично дружньої облради, а заведені в область фірми почали “страждати” навіть на тендерах у підпорядкованому ОДА управлінні капітального будівництва.

Пандемічне мовчання…

Усе це відбулося на фоні карантину та жорсткої пандемічної реакції громадськості на перші промахи. А промахи були: кризові ситуації в Монастириському районі та в Почаєві. Їх Труш пройшов з важкими репутаційними втратами. Усі побачили безпомічність чиновника та відсутність управлінських навичок на такому рівні. На щастя Труша, якісно спрацював з протипандемічними заходами мер Тернополя Надал, який фактично врятував ситуацію та репутацію влади. Також важливу роль відіграла змобілізованість суспільства та допомога волонтерів та підприємців. Відтак, катастрофи не сталося. Найсмішніше, що автори піар-ролику до 100 днів Труша на посаді приписали йому заслуги у протидії коронавірусу.

Ставка на земляків з… душком

Водночас із коронавірусними перипетіями відбувалося формування команди Труша. Відразу зазначимо: прикарпатець при її формування не оглядався ні на кого. Поза грою в першу чергу опинилися нардепи від “Слуги народу”. Намісник Зеленського дозволив їм заповнити кілька малозначних вакансій голів РДА. На обласному рівні призначення отримали особи за принципом особистої відданості. Про Валова ми вже писали. Проте не він, як показав час, став ключовою особою в команді Труша. Розпорядниками 7 поверху Білого дому стали земляки-прикарпатці та десантований з Чернігівщини політтехнолог.

Першим заступником голови ОДА призначено близького до Труша прикарпатця Івана Дем’янчука. З ним він прийшов на роботу в Рогатинську РДА. Дем’янчук – юрист за фахом. Займав керівні посади органах юстиції Івано-Франківської області, займався адвокатською практикою в Надвірній. Політично спалився в Партії Регіонів. Був партійним функціонером та депутатом від партії Януковича в Надвірнянській міській раді.

Очевидно, ця обставина не принципова для Труша, бо у повсякденній роботі він повністю покладається на першого заступника. Як і на голову патронатної служби Юрія Челядина, з яким пов’язують давні бізнес-інтереси. До речі, Челядин також засвітився депутатством у партії Тигіпка “Сильна Україна”, яка була молодшим партнером Партії Регіонів.

Без шкідливих на Заході України політичних скелетів прийшов працювати лише Віктор Устенко. Політтехнолог з Чернігівщини раніше публічно ніде не світився, окрім кількох промо-роликів. Працював у кількох тіньових штабах у різних областях. Успішних виборчих кампаній за плечима не має. Зараз намацує контакти на Тернопільщині, щоби хоч якось прислужитись зеленій владі.

Загалом, команда справляє враження людей, які прийшли на Тернопільщину ненадовго, але з конкретними цілями.

І що ще буде?

З першого дня Труша на Тернопільщині його перебування біля керма називали тимчасовим. Мовляв, він має сильні плечі, які підштовхнуть його на жирнішу посаду. Називалися різні версії: від податкової до Укравтодору. Зараз кулуарами влади “гуляє” ще одна така історія. Правдива чи фейкова вона – покаже час. Але навіть якщо це станеться, спритний прикарпатець підготував собі заміну. В разі чого його обов’язки буде виконувати вірний Дем’янчук.

Чи згодяться з таким розкладом місцеві еліти? Обласна рада вже бунтує проти методів роботи прикарпатської команди. Першими бунт підняли стандартні крикуни з партій Ляшка та Тимошенко. Вичікують свого часу колишні партнери…

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