Життя продовжується навіть під час війни. Хтось воює, хтось допомагає армії та всім, кого війна змусила бігти з власної домівки, а хтось працює і підтримує економіку країни. А отже вивчення англійської і досі залишається актуальним.

Ділимося з вами 10 ресурсами для самостійного і безкоштовного вивчення англійської просто зараз:

Курс з вивчення 100 найпопулярніших неправильних дієслів з 3 частин на booyya.com: 1- https://bit.ly/3HLNxsE, 2- https://bit.ly/3tSxJB3, 3 – https://bit.ly/3vVtEwO

58 уроків з англійської мови для різних рівнів і на різні граматичні і лексичні теми на базі підручника-платформи Notes – https://bit.ly/3CrFxMA

Добірки цілих фраз/речень англійською з перекладом на щоденні теми – http://bit.ly/37k8cll

Відкриті онлайн уроки для всіх охочих War Time English та інші англомовні івенти. Розклад та запис – https://t.me/english_events

Відео уроки з англійської в YouTube каналі Green Forest – https://www.youtube.com/user/GreenForestSchool. Шукайте відео за зручними плейлистами або у пошуку по темі.

36 десятихвилинних уроків, які основані чи то на коротких відео, чи на історіях англійською – http://bit.ly/2KsWXP9

Понад 2000 актуальних англійських слів для вивчення з поясненням, прикладом та перекладом на сторінці в Instagram Word of the Day – http://bit.ly/31x3Aqd

Уроки англійською за популярними піснями – https://bit.ly/34fAAa1

Англійська лексика та граматика в картинках для тих, кому зручніше сприймати інформацію оформлену візуально – https://bit.ly/3KqHewu

Пояснення майже всіх граматичних тем з прикладами та правилами у статтях від Grammar Teacher – https://bit.ly/37drnTD

Сподіваємось ця добірка стане у нагоді не тільки вам, а і вашим друзям, близьким та знайомим. Тож обов’язково діліться нею.

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