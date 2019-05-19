У цей час в Україні святкують Дні Європи. Цей захід традиційно відзначають у столиці.

За процедурою, місто, в якому відбуваються основні загальнонаціональні святкування, затверджують представники країн Євросоюзу.

Варто згадати, що десятиліття тому, в 2009-му тодішній міській владі вдалося переконати Єврокомісію вперше в Україні зробити місцем проведення таких святкувань не столицю, а обласний центр – ним став саме Тернопіль.

Міський голова 2006-2010 років Роман Заставний пригадав, європредставники тоді погодилися, що Тернопіль у той період був найпрогресивнішим містом, а отже – достойним проводити урочистості такого масштабу.

Тоді до нас завітали 14 європейських делегацій, представники ОБСЄ і міст-побратимів Тернополя. Голова Представництва Єврокомісії в Україні оцінив Дні Європи в нашому обласному центрі на найвищому рівні.

В рамках цього заходу наше місто, крім цивілізованості та європейськості, показало ще й неповторну природно-рекреаційну, культурно-історичну спадщину, величезний освітньо-науковий, духовно-інтелектуальний потенціал, а також людську щирість, доброзичливість, гостинність. З того часу Тернопіль більше не був обраний містом проведення Днів Європи. Але є надія, що наше місто ще стане центром проведення євросвяткувань.