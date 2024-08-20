У повітрі Тернопільщини перевищено вміст хлору: як діяти мешканцям
Пожежу гасять понад 90 рятувальників, залучено два пожежні потяги: наслідки нічної атаки ворога. ВІДЕО
З понеділка на Тернопільщині знову будуть вимикати електроенергію

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