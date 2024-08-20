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У повітрі Тернопільщини перевищено вміст хлору: як діяти мешканцям
20 Серпня, 2024
Пожежу гасять понад 90 рятувальників, залучено два пожежні потяги: наслідки нічної атаки ворога. ВІДЕО
20 Серпня, 2024
З понеділка на Тернопільщині знову будуть вимикати електроенергію
18 Серпня, 2024
Поліс
Тернопіль відзначає День Державного прапора і День Незалежності України. ПРОГРАМА
23 Серпня, 2024
У Тернополі вантажівка провалилася крізь землю. ФОТО
22 Серпня, 2024
У повітрі біля тернопільського ставу перевищений вміст хлору: купатися у водоймі не радять
21 Серпня, 2024
Сергій Надал: Вітаю рішення Верховної Ради про заборону церкви “путіна-гундяєва” в Україні
21 Серпня, 2024
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Статті
Нитка єднання: на Тернопільщині створюють найбільший “теплий прапор” України. ФОТО
23 Серпня, 2024
Сергій Токарєв про гендерну рівність в українській технологічній сфері
22 Серпня, 2024
Симптоми несправності шруса та як вони впливають на керованість
21 Серпня, 2024
Соціальні мережі
Як правильно обрати пилосос для дому
23 Серпня, 2024
Людина-легенда: відійшов у вічність видатний мешканець Тернопільщини
21 Серпня, 2024
Радіація зашкалює: ворог поширює ІПСО про Тернопіль. ВІДЕО
20 Серпня, 2024
Спів Соломії Крушельницької можна почути на виставці у Тернополі. ФОТО
20 Серпня, 2024
“Людській черствості немає меж”: водій маршрутки умисно затиснув дверима військового. ВІДЕО
20 Серпня, 2024
Скандал через гучну вечірку в Тернополі: до організаторів завітали поліція і ТЦК. ФОТО
18 Серпня, 2024
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