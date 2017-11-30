Зима прийде на Тернопільщину з дощами і теплом

30/11/2017 Розмір тексту:

Зима поки що не радуватиме жителів краю снігом та морозом. На початку грудня метеорологи передбачають дощову погоду та плюсову температуру повітря. Проте ближче до вихідних утворюватимуться заморозки.

Хмарність, дощі, пориви вітру, підвищення температури повітря до шести градусів тепла, – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині у перші дні грудня. Місцями в регіоні можливі довготривалі опади з переходом у мокрий сніг. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощова погода зберігатиметься до кінця тижня, а на вихідних обіцяють невеликі заморозки.

«У західному регіоні дощитиме. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі від нуля до двох градусів тепла, вдень – 4 – 6 градусів тепла. По всій території регіону спостерігатимуться опади у вигляді дощу, часом дощ переходитиме у мокрий сніг. На вихідних температура повітря поступово знижуватиметься до мінусової».

Метеорологи додають: найближчими днями спостерігатиметься підвищена вологість повітря це може негативно позначитися на самопочутті людей.

Софія Романська