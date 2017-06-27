З’явилися кадри з місця вбивства випускниці на Тернопільщині. ВІДЕО

26/06/2017 Розмір тексту:

Вночі, з неділі на понеділок у селищі міського типу Вишнівець сталася жахлива подія. Сімнадцятирічна дівчина отримала ножові поранення і померла.

Її тіло знайшов мешканець Вишнівця, на узбіччі дороги, близько 7 ранку.

За словами правоохоронців, дівчина разом з друзями святкувала День молоді. О пів на другу зателефонувала тьоті і повідомила, що збирається йти додому. Це була остання розмова жінки з дівчиною.

При огляді тіла вбитої, експерти виявили одне ножове поранення в області серця.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.