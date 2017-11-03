З’явилося відео смертельного ДТП на Східному. ВІДЕО

Про це журналістам сайту «Тернополяни» повідомили читачі.

– Можливо у водія був шок, або він сам не міг припустити такого розвитку подій, але вони не те що з одного села, а з однієї вулиці. Загиблий, щоправда, на декілька років старший за водія, тому, можливо, вони й не товаришували і не зналися добре. Але факт залишається фактом, – розповідає пані Надія з Малого Ходачкова Тернопільського району, звідки й родом і кермувальник автомобіля BMW-525, і потерпілий, який загинув під колесами авто.

Водію – 19 років. Він розповів правоохоронцям, що людина, яку він звив, переходила дорогу за межами пішохідного переходу в пізню пору доби. Він не встиг пригальмувати і невідомий опинився під колесами авто. І поки поліція встановлювала хто ж загиблий, адже при хлопцю не було ніяких документів, ані телефону, у поліцію подзвонила його матір.

– Жінка дізналася про смерть своєї дитини з Інтернету. Поліція виклала фотографію загиблого в мережу і вона впізнала свого 24-річного сина, – додає пані Надія.

Нагадаємо, 1 листопада, близько 23:00 год. у Тернополі на вул. Протасевича трапилася смертельна ДТП. Водій на BMW на швидкості збив молодика. Травми потерпілого виявилися несумісними з життям – він загинув на місці аварії.

Тим часом в мережі опублікували відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксований момент ДТП.

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