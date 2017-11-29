Зв’язали і натягли пакет на голову: на Тернопільщині школярі залякували однолітка через 15 гривень

29/11/2017 Розмір тексту:

Одразу дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство та незаконне позбавлення волі слідчі Заліщицького відділення поліції інкримінують п’ятьом жителям села Садки. Резонанс у тій справі ще й у тому, що четверо «героїв» – школярі віком від 12 до 16 років.

Деталей кримінального провадження слідчі не розголошують, однак відомо, що четверо неповнолітніх і 19-річний водій іномарки вчинили хуліганські дії та незаконно позбавили волі восьмикласника за те, що той начебто два роки не віддавав грошей семикласникові. Сума боргу становить 15 гривень, зазначають у поліції.

Один зі зловмисників домовився з потерпілим зустрітися біля клубу. Там начебто захотів в туалет, а восьмикласника попросив зачекати. Тоді на іномарці під’їхали решту компанії. Школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет, засунули в машину і повезли. Все це відбувалося у білий день.

Зі слів потерпілого, його вивезли на окраїну села, нагадали про борг, а потім запитали, чи сильно він злякався, мовляв, це були жарти. Назад до села восьмикласник повернувся у тій же ж машині, але не зв’язаний.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 296 та частиною 2 статті 146 ККУ. Триває досудове розслідування.