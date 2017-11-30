Звірячий злочин у Вишнівці: підсудний назвав прізвище ймовірного вбивці випускниці. ВІДЕО

30/11/2017 Розмір тексту:

Що далі заходить розслідування вбивства 17-річної випускниці на Тернопільщині, яке сталося ще наприкінці червня у селищі Вишнівець, то з’являється більше доказів невинуватості підозрюваного.

У сюжеті програми «Надзвичайні новини» адвокати Василя Гнатюка, якого підозрюють у скоєнні цього злочину, вказують на сфальсифіковані факти слідства. Мовляв, і оперативне відео штучно змонтоване, і слова свідків мають розбіжності, і факти не співпадають.

«У суді над Василем Гнатюком представлені остаточні факти його невинності та фальсифікації досудового розслідування. І напевно, просто за інерцією цієї страшної машини він досі за ґратами. Та можна розуміти, що сяде таки справжній вбивця Іринки. І ще б хотілось, щоб фальсифікатори сіли теж!», – написав у Facebook активіст Ігор Краснопера.

Чоловік, який бачив, як тіло вбитої Іринки Мукоїди того трагічного ранку викинули на узбіччя дороги, чотири місяці провів у психлікарні. Проте від своїх свідчень не відмовляється.

А Василь Гнатюк, якому нещодавно обирали чергову міру запобіжного заходу (арешт на два місяці), у суді називає прізвище того, хто вбив дівчину. Каже, що тієї ночі бачив на автобусній зупинці компанію захмелілих молодиків, які запропонували випити і йому. Саме вони й почали чіплятися до дівчини, яка саме проходила повз.

Проте наразі журналісти прізвища не озвучують – потрібно зібрати беззаперечні докази.

Джерело: press-centr.com