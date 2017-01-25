Звільнений за “законом Савченко” злочинець пограбував двох неповнолітніх і чоловіка, хворого на ДПЦ

25/01/2017 0
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Грабіж, поєднаний з насильством, інкримінують правоохоронці Тернополя тридцятитрьохлітньому місцевому жителю. Ще у грудні він разом із знайомим відкрито викрав мобільний телефон у неповнолітнього хлопця.

За словами слідчої Мар’яни Серединської, на грабіж тернополянин пішов вперше, а от його напарник уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Жертву дует чекав на зупинці на вулиці 15 Квітня.

Юнак вийшов з маршрутного автобуса і зловмисники, побачивши, що він сам, підійшли до нього. Один з грабіжників заявив, що хлопець, виходячи з транспорту, зачепив його ногою і порвав кросівку. За це вимагав грошову компенсацію.

Поки юнак розгублено виправдовувався, раніше судимий житель обласного центру почав його обшукувати. Знайшовши мобільний, забрав і пішов. Засіб зв’язку грабіжники здали до ломбарду.

Ма’яна Серединська каже, що одного з підозрюваних, який вийшов з місць позбавлення волі за законом Савченко, правоохоронці затримали майже одразу. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують три епізоди – грабіж двох неповнолітніх та чоловіка, хворого на ДЦП.

Оперативники вийшли  й на слід напарника. Останній у скоєному зізнався. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділ комунікації НП Тернопільської області.

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