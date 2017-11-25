Звернення міського голови Тернополя Сергія Надала з приводу Дня пам’яті жертв Голодоморів

25/11/2017 Розмір тексту:

Дорогі тернополяни! Шановна громадо!

Кожного року маємо сумні роковини – День пам’яті жертв Голодомору!

Говорити про Голодомор завжди важко, осягнувши масштаб трагедії, яку пережив Український народ.

Мільйони загиблих. Десятки мільйонів ненароджених. Понівечені людські долі. Виснажена душа українського народу. Немислимий масштаб цієї трагедії. Ім’я їй – Голодомор. Її суть – геноцид.

Це безпрецедентний злочин у світовій історії. Бо штучний голод був спрямований не лише на фізичне знищення українців. Комуністичний режим прагнув позбавити українську націю її волелюбного духу, її ідентичності, зламати їй хребет. Поставити знесилених голодом, страхом та відчаєм українців на коліна. Стерти генетичну пам’ять народу. Викорінити навіть думки про свободу та власну державу.

Але українці залишилися вільними в душі. Українці відродили свою незалежну державу. Під час Революції Гідності – українці показали, що хочуть жити у незалежній, демократичній, правовій державі, де поважають право українця залишатися самим собою, шанувати свою історію і свої традиції. А під час російської агресії на сході Україні зі зброю в руках відстояли це право.

Україна нарешті зробила великий крок до позбавлення від тоталітарного минулого та остаточного звільнення від окупації. Триває процес декомунізації. Але завершитися цей процес має міжнародним засудженням комуністичної ідеології і заборони її пропаганди на міжнародному рівні.

Це велика міжнародна місія України і кожного активного громадянина України. Це буде найкращим вшанування пам’яті усіх жертв комуністичних режимів, і жертв Голодомору зокрема!

Схилімо голови в глибокій жалобі і запалімо свічі пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.

Збережімо мир та суспільну злагоду в соборній незалежній Україні, за яку боролися наші попередники!

Ми не забули.

Ми пам’ятаємо.

Міський голова Тернополя Сергій Надал