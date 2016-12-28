Зупинку ще не добудували, а її уже понищили. ФОТО

28/12/2016 1
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У Тернополі взялися за реалізацію проекту «smart»-зупинки громадського транспорту з павільйоном торгового призначення європейського зразка. Розташована вона буде на вулиці Мазепи.

Сам павільйон вже закінчують монтувати. Люди, які виконують роботи кажуть, що спочатку завершать накриття майбутнього магазину, а згодом приступлять і до інших етапів, пише сайт Тернополяни.

Нагадаємо, тут передбачається облаштування безкоштовного WiFi доступу, буде доступний моніторинг місцезнаходження транспорту за допомогою сервісу “detransport.com.ua“, прогноз погоди та новини Тернополя. Принаймні, так обіцяв підприємець, який і запропонував реконструкцію зупинки громадського транспорту з добудовою торгового об’єкту.

До слова, вандали вже встигли познущатися із недобудованого приміщення. Невідомі вибили скло за яким у майбутньому мав би стояти монітор, де в відображалася вищезгадана інформація. Схоже, підприємцю доведеться замінити склопакет. Залишається лише риторичне питання: чим керуються особи, які дозволяють собі нищити чуже майно?

 

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Коментарі (1)

zik

28/12/2016

Кошари треба ставити

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