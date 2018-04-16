“Зубр” відправив мешканку Тернопільщини у лікарню
16/04/2018 0
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14 квітня автопригоду з потерпілими зареєстрували в селищі Бірки Тернопільського району.
За попередньою інформацією, близько 19:30 водій мотоблоку “Зубр” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку, 1966 року народження.
Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення з відкритим переломом гомілки. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.
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