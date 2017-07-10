“Зробили цирк з трагедії”: на Тернопільщину приїхали екстрасенси розслідувати вбивство випускниці

10/07/2017 Розмір тексту:

Вчора, 7 липня, у Вишнівець Збаразького району побували представники каналу «СТБ», зокрема – популярного телешоу «Битва екстрасенсів». Щоправда, не самі люди із надможливостями, а лише експерт-криміналіст проекту Наталя Костильова. Вона опитувала місцевих мешканців, збирала інформацію. Попри заборону проводити зйомку, селяни знімали дійство на камери мобільних телефонів і виклали в соцмережах.

«Вишнівець. Екстрасенси на місці, де знайшли тіло Ірини. Люди не вірять фактам. Цікаво, чи повірять екстрасенсам», – написав Андрій Рудан зі Збаража. Він вів пряму трансляцію того, що відбувалося, на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Прес-центр.

Зустріч вишнівчан із криміналістом проходила досить емоційно – люди навперебій вигукували різні версії, чутки та плітки, говорили, що їм погрожували, та писали про це заяви у поліцію. Криміналіст, своєю чергою намагалася їх заспокоїти, нагадувала про відповідальність за дачу неправдивих свідчень і безпідставних звинувачень представників правоохоронних органів. Натомість багато хто не розумів, до чого тут взагалі поліція, якщо все почалося з того, що вишнівчани не вірять стражам порядку, а також у те, що справу розслідують об’єктивно, тому, мовляв, і звернулися за допомогою до екстрасенсів. Однак екстрасенси в село обіцяють приїхати лише наступного тижня.

Користувачі соцмереж дуже скептично ставляться до усього цього, що відбувається, про що пишуть у коментарях:

«А люди дивляться шоу і вірять, що ті шарлатани почули голос з небес, і той їм вказав, хто вбивця…. Трагедію перетворюють на шоу для телебачення», «Вони точно скажуть правду:) Зробили цирк з трагедії», «Люди, на жаль, готові вірити всьому, але не фактам», «До чого люди опускаються…. І серед них значна частина тих, хто в церкву ходить», «Екстрасенсів викликали через те, що поліція веде не вірно слідство, то чому там поліція!?», «В людей біда, вони шоу захотіли! Якби екстрасенси всі вбивства розкривали, то криміналістами робити було б нічого…»

Нагадаємо, 17-річну мешканку селища Вишнівець Ірину Мукоїду знайшли мертвою на вулиці на світанку 26 червня. У дівчини було ножове поранення просто у серце. За день до цього вона відсвяткувала випускний у школі. Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного у її вбивстві – 16-річного підлітка із сусіднього села. Навіть оприлюднили аудіозаписи його розмов із братом та батьками. Однак ні місцеві мешканці, ні, тим паче, родичі хлопця не хочуть вірити, що це зробив він. Вони звинувачують поліцію у підтасуванні фактів. Мати хлопця звернулася по допомогу до людей із над можливостями і запросила в село учасників проекту «Битва екстрасенсів».

Джерело: Прес-центр