“Зрадники”, смітники, побої: чим завершилося протистояння під міськрадою. ФОТО

24/04/2017 Розмір тексту:

«Зрадники», «тушки», смітники для депутатів, тілесні ушкодження. З цього розпочався перший робочий день тижня під Тернопільською міською радою.

О десятій ранку мала розпочатися п’ятнадцята сесія. Але трьох депутатів – Івана Сороколіта, Ігоря Турського і Романа Навроцького – колишні однопартійці вирішили на пускати до сесійної зали, називаючи їх зрадниками. Усіх інших представники «Свободи» були готові впустити до приміщення.

Позицію партії пояснив народний депутат Михайло Головко.

– Люди зрадили партію, – зазначив він. – Вони зрадили програму, з якою йшли на вибори, зрадили 26% виборців, які «Свобода» взяла, зрадили і положення партійні, отримували регулярні стягнення, зауваження, догани упродовж півтора року. Навроцький був знятий з керівника організації, потім керівника фракції, але люди не реагували на всі систематичні порушення. Всупереч рішенню партії співпрацювали з БПП і в кінцевому результаті так сталося. Ми запустимо процедуру відкликання і здачі мандатів. Ми до них звернулися відкрито: скиньте свої мандати, ви зрадили політичну силу, від якої йшли на вибори. Хочете – вступайте куди хочете і балотуйтесь від кого завгодно, але від нас у раду ви не зайдете. Хто хотів – міг зайти. Ми казали: всі заходьте, ми нікому не забороняємо, але зрадників ми пускати не будемо. Це акція проти зрадників Турського, Сороколіта і Навроцького.

«Зрадників» підтримала частина колег по депутатському корпусу, а також виборці, що прийшли під стіни міської ради.

– Ми будемо ходити до тих пір, поки не вийде на наше, – каже тернополянка Галина. – Ми вибирали Навроцького і Сороколіта, і ми за них будемо стояти до кінця, тому що ми не маємо вже до кого звернутися.

Конфлікт тривав близько години. Не обійшлося без провокацій. Так, депутату Юрію Смакоузу бризнули в обличчя перцевою сумішшю з балончика, коли він намагався пройти у приміщення ради. А яйце, кинуте кимось, потрапило в обличчя депутату Володимиру Міську. Їм обом надали необхідну медичну допомогу.

Близько одинадцятої години міський голова Сергій Надал оголосив, що сесія переноситься, оскільки немає кворуму. Він зазначив, що про дату наступного пленарного засідання буде повідомлено додатково.

Після цього троє депутатів, довкола яких розгорілися пристрасті, направилися у поліцію, де написали заяви про перешкоджання у здійсненні їх депутатських повноважень.

– Я один з тих депутатів, яким прямо перешкоджали здійснювати депутатські повноваження окремі особи, які, за словами поліції, зафіксовані. На мою думку, це порушення статті 351 ККУ – перешкоджання діяльності депутата місцевої ради, що тягне за собою кримінальну відповідальність, – зазначив Іван Сороколіт. – Оскільки я вже сьомий рік депутат, то не маю від цього новизни і бажання триматися за мандат. Але виборці забороняють мені складати мандат. Якщо в третіх осіб є бажання, щоб я склав мандат, то їм треба поспілкуватися спочатку з тими, хто мене обирав. Якщо в рамках чинного законодавства будуть зібрані підписи, пройдені всі процедури, за мандат ніхто триматися не буде. Але зараз складання мандата з мого боку якраз і буде зрадою виборців.

За результатами звернення у поліцію було порушене кримінальне провадження за статтею 351 ККУ – перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. В рамках цього провадження працівники поліції з’ясовуватимуть й обставини нанесення депутатам тілесних ушкоджень.

Ольга Трач

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