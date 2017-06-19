“Зрадників” “Свободи” врятує виборча комісія?

19/06/2017 Розмір тексту:

У справі відкликання за народною ініціативою депутатів Тернопільської міської ради Сороколіта, Турського та Навроцького з’явилася нова інтрига.

Після того як ініціативні групи оперативно зібрали необхідну для здійснення процедури кількість підписів тернополян та здали їх у міський тервиборчком доля депутатів потрапила у руки комісії.

Незважаючи на те, що робота міськвиборчкому має формально-юридичний характер (в даному випадку перевірити на відповідність закону зібрані підписи), навіть недавня політична історія свідчить, що комісія може бути інструментом в руках політичних партій, які делегували до неї своїх представників. Наприклад, за намісництва одіозного Валентина Хоптяна обласна ТВК майже рік не збиралася, заблокувавши вступ у повноваження депутатів зі “Свободи”. Члени комісії по квоті Партії регіонів та її сателітів відверто прогулювали засідання і таким чином зривали кворум.

Схоже, тепер історія може повторитися. Принаймні, на такий сценарій прозоро натякають в політичних кулуарах. Судіть самі: 7 з 18 членів комісії та увесь керівний склад делеговані політичними силами, які не підтримують відкликання Сороколіта та компанії – БПП, Народного фронту і Самопомочі. Розклад у комісії такий: по 3 члени комісії мають БПП і Батьківщина, по 2 – “Народний фронт” та “Самопоміч”, по 1 – “Свобода”, “Громадянська позиція”, УКРОП, НРУ, УНП та Воля.

18 червня на засідання тернопільського виборчкому, на якому мали розпочати розгляд матеріалів поданих ініціативними групами, прийшло включно з головою 5 з 18 членів комісії. Якщо 20 червня історія повториться, то наші припущення підтвердяться і справа про відкликання “застрягне” в комісії.

Але у цьому нібито правильному сценарії є одне вагоме “але”: закон зобов’язує комісію у 20-денний термін провести розгляд підписних листів. Якщо цього не станеться Центральна виборча комісія за фактом бездіяльності вправі достроково припинити повноваження членів комісії та сформувати новий склад.