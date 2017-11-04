Знищили сім 100-кілограмових бомб, які знайшли неподалік Тернополя. ФОТО

04/11/2017 Розмір тексту:

3 листопада групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищено 7 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, а саме: фугасна авіаційна бомба вагою 100 кг – 5 одиниць, та міну, запалювална авіаційна бомба вагою 100 кг – 2 одиниці.

Ці боєприпаси були виявлені у селі Великі Бірки Тернопільського району, де 20 квітня 2015 року шукачі кольорових металів натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Подія класифікована, як надзвичайна ситуація техногенного характеру, об’єктового рівня. Роботи по виявленню та знешкодженню вибухо небезпечних предметів тривають.