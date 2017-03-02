Зниклу тернопільську школярку знайшли біля залізничного вокзалу
02/03/2017 0
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Дівчинку, яку вранці розшукували працівники поліції, знайшли поблизу залізничного вокзалу у Тернополі. Її помітив один з патрулів, який займався пошуком неповнолітньої.
Дитину оглянуть медики. Правоохоронці з’ясовують причини її відсутності та встановлюють місце перебування впродовж ночі.
За попередньою інформацією, жертвою злочинних посягань вона не стала, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
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