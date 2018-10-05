Зниклого жителя Тернопільщини знайшли у закинутому приміщенні

05/10/2018 0
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2 жовтня до працівників поліції звернулася жителька краю. Жінка повідомила про зникнення свого брата, який вийшов з дому та не повернувся.

Поліцейські розшукали зниклого чоловіка в закинутому приміщенні, поблизу місця проживання краянина. Що підштовхнуло на цей крок, зниклий не зміг пояснити, адже страждає психічними розладами, повідомляють у поліції.

За час відсутності об’єктом злочинних посягань він не став.

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