Зниклого жителя Тернопільщини знайшли у закинутому приміщенні

05/10/2018 Розмір тексту:

2 жовтня до працівників поліції звернулася жителька краю. Жінка повідомила про зникнення свого брата, який вийшов з дому та не повернувся.

Поліцейські розшукали зниклого чоловіка в закинутому приміщенні, поблизу місця проживання краянина. Що підштовхнуло на цей крок, зниклий не зміг пояснити, адже страждає психічними розладами, повідомляють у поліції.

За час відсутності об’єктом злочинних посягань він не став.