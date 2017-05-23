ЗНО з української мови на Тернопільщині складає майже шість тисяч абітурієнтів

23/05/2017 Розмір тексту:

Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало на Тернопільщині. Абітурієнти складають тестування з української мови і літератури. Для участі у ЗНО з цього предмету в області зареєструвалося 5742 абітурієнти.

Тестування з української мови та літератури поєднують з підсумковою державною атестацією. Відтак складають це зовнішнє незалежне оцінювання всі одинадцятикласники, які планують отримати атестат про загальну середню освіту.

«Ми вже вкотре поєднуємо зовнішнє незалежне оцінювання з державною підсумковою атестацією. Тому складати його потрібно навіть тим, хто не планує вступати до вищих навчальних закладів України, оскільки результат ЗНО зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію. Загалом результати ЗНО зарахують з трьох предметів: української мови та літератури, математики або історії України та ще одного предмета на вибір абітурієнта», – пояснює заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання до шістнадцятого червня. Упродовж цього періоду абітурієнти можуть взяти участь у тестуванні з чотирьох предметів.

В області працює двадцять чотири пункти тестування з української мови та літератури, вісім пунктів з математики, двадцять – з історії України, одинадцять – з географії. Щоб вступити до вищого навчального закладу України необхідно скласти ЗНО, як мінімум, з двох предметів. Серед обов’язкових – українська мова та література, історія України або математика.

Софія Романська