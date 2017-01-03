ЗНО з англійської мови буде обов’язковим?

03/01/2017 Розмір тексту:

Міністерство освіти і науки України пропонує зробити обов’язковим ще й тестування з англійської мови. Відповідне нововведення можливе у наступному році.

У 2017-му році зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть десятий раз. Тестування відбудеться з незначними змінами. Загалом процес обіцяють зробити більш організованим.

Організатори зовнішнього незалежного оцінювання вирішили врахувати численні нарікання абітурієнтів, що тестування починається надто рано. Цього року ЗНО стартує з двадцять третього травня і завершується шістнадцятого червня.

«Залишається в переліку предметів українська мова, історія України або математика і третій предмет за вибором самого абітурієнта. Зі ЗНО з цих предметів буде поєднано державну підсумкову атестацію. Відтак, щоб отримати атестат про загальну середнє освіту необхідно взяти участь у ЗНО з трьох предметів. Розпочинається тестування 23-го червня, після цього буде додатковий графік для тих учасників тестування, які з тих чи інших поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії. Результати тестування будуть надіслані до навчальних закладів у три етапи. Наразі говорити про те, коли буде вручення атестатів рано», – розповідає виконувач обов’язків зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Основне нововведення ЗНО-2017 – це поєднання його із державною підсумковою атестацією. Результати зарахують з трьох предметів: української мови та літератури, математики або історії України та ще одного предмета на вибір абітурієнта. Наразі у Міністерстві освіти і науки вирішують, якими будуть ноовведення у 2018-му році.