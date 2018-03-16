Знайшов у лісі: у мешканця Тернопільщини знайшли цілий арсенал

16/03/2018 Розмір тексту:

Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою слідчі Шумського відділення поліції інкримінують 42-річному жителю села Васьківці.

Під час санкціонованого обшуку в його будинку було знайдено майже півсотні набоїв, заряд ВОГ-25, магазин до автомата Калашникова та 250 грамів пороху.

Як пояснив «зброяр» весь арсенал він знайшов у лісі неподалік свого села. Поліцейські перевіряють цю версію.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 263 ККУ. Вилучене направлено на експертизу.