Знайшов у лісі: у мешканця Тернопільщини знайшли цілий арсенал

16/03/2018 0
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Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою слідчі Шумського відділення поліції інкримінують 42-річному жителю села Васьківці.

Під час санкціонованого обшуку в його будинку було знайдено майже півсотні набоїв, заряд ВОГ-25, магазин до автомата Калашникова  та 250 грамів пороху.

Як пояснив «зброяр» весь арсенал він знайшов у лісі неподалік свого села. Поліцейські перевіряють цю версію.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 263 ККУ. Вилучене направлено на експертизу.

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