Знайшлися роботи Івана Марчука, які нібито викрав його агент

23/02/2017 Розмір тексту:

Роботи найвідомішого сучасного українського художника, про викрадення яких і вивезення їх до Іспанії повідомлялося напередодні, знаходяться в Києві та скоро мають бути повернуті автору, пише Cultprostir.

За інформацією видання, агентом, якого звинувачують у зникненні 101 роботи Івана Марчука, є бізнесмен, екс-директор Мистецького Арсеналу Ігор Дідковський, який останнім часом займався виставками робіт Марчука.

Як розповів сам художник, Дідковський обіцяв йому на початку вересня минулого року організувати виставку в Іспанії в Національній картинній галереї Прадо. Однак з виставкою не склалося, почалися перенесення дати початку виставки, а роботи Марчуку так і не повернули.

Художник не зміг владнати питання з Дідковським, і тому вирішив звернутися до правоохоронних органів.

У свою чергу Дідковський стверджує, що роботи територію України не покидали і що звинувачення неправдиві. Він додав, що готовий після закінчення виставки в Укрпошті повернути всі роботи автору.

Нагадаємо, напередодні радник глави МВС Михайло Апостол повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом викрадення у одного з найвідоміших українських художників Івана Марчука 101 роботи.