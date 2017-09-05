Знайшли жінку, яка викинула у сміття новонароджену дитину. ФОТО

05/09/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці встановили особу горе-матері, яка викинула на смітник новонароджене маля. Нагадаємо, 31 серпня до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Ігровиця, який сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини.

Оперативники встановили усі обставини трагедії. Перевірка чи не усіх житлових масивів міста, відпрацювання інформації, яка надходила від небайдужих громадян – усі ці заходи дали позитивний результат.

4 вересня поліцейські розшукали в одному з медичних закладів 30-річну мешканку обласного центру. Вона намагалася ввести в оману слідчих, адже спочатку заперечувала свою вагітність, стверджуючи, що лікує запалення яєчників, а вже згодом заявила, що народила хлопчика. Однак зрештою розповіла усі шокуючі подробиці.

Хоч сама жінка виховує 5-річну донечку, але без будь-яких докорів сумління позбавилася немовляти, а допомагала їй у цьому матір, з якою проживає.

За попередніми даними породілля народжувала вдома у туалеті. Стверджує, дитина народилася мертвою, тому й вирішила одразу її позбутися. Шокує й той факт, що матір не тільки не схаменула доньку, а допомогла загорнути дитину та винести на смітник.

Обшук в квартирі тернополянки допоміг виявити докази, які підтвердили, що маля народилося саме там. Відтак жінка у скоєному зізналася.

За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження згідно статті 117 ККУ. Триває судово-медична експертиза, яка встановить основну причину смерті новонародженої дівчинки, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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