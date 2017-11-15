Знайшли водія, який збив на смерть чоловіка біля кладовища

15/11/2017 Розмір тексту:

Менше доби знадобилося працівникам Бучацького відділення поліції, аби встановити особу, причетну до дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув чоловік. Нагадаємо, що 12 листопада під колесами автомобіля загинув чоловік. На лінію “102” надійшло повідомлення від жителя Бучача. Він повідомив, що у селі Трибухівці, неподалік цвинтаря, лежить чоловік.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада швидкої. Проте медики лише констатували смерть невідомого, а причина нещастя – дорожньо-транспортна пригода.

Уже у ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що загиблий – місцевий житель, 1984 року народження. Свідки кажуть, що того дня бачили його у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці, зібравши деталі від автомобіля-втікача, почали розшукувати причетних до автопригоди. Слідчі вилучили деталі автомобіля, бампер та підкрильники. Ймовірно, це автомобілі марки Volkswagen Caddy, Volkswagen Polo, Seat Inca чи Seat Ibiza.

На допомогу бучацьким поліцейським начальник ГУНП Олександр Богомол направив групу оперативників на чолі з т.в.о. начальника управління превентивної діяльності Олександра Розпутнього.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Бучацького відділення поліції Іван Простий каже, що вийшли на слід втікача вони менше, як за добу. Допомогли встановити особу водія небайдужі місцеві мешканці та камери відеоспостережень, встановлені в населеному пункті. Як стало відомо, залишив місце пригоди житель села Трибухівці, 1988 року народження. Чоловік у скоєному зізнався. Він розповідає, що спочатку зупинився біля чоловіка, який потрапив йому під колеса, хотів викликати швидку. Проте неподалік нього зупинилося ще дві автівки і водії порадили тікати, щоб не мати проблем. Переляканий чоловік так і вчинив.

Водій працює автотехніком, тому до приїзду правоохоронців встиг повністю відремонтувати ушкоджений Volkswagen Caddy. Триває слідство. Чоловік відповідатиме перед законом відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.